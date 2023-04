Antonio Tiberi spara e uccide un gatto: ufficiale la risoluzione del contratto con la Trek-Segafredo

Roma, 22 aprile 2023 - La notizia era nell'aria da settimane e nelle ultime ore ha assunto ormai il crisma dell'ufficialità, con il solo annuncio da effettuare: l'avventura di Antonio Tiberi alla Trek-Segafredo è terminata definitivamente.

La decisione

Le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione di un contratto inizialmente in scadenza a fine 2024: un epilogo praticamente certo dopo i fatti di cronaca nera che hanno visto protagonista la scorsa estate (salvo però essere resi noti solo a fine inverno) il corridore laziale, che nella Repubblica di San Marino aveva sparato e ucciso un gatto. Per il classe 2001 era arrivata prima una sospensione di 20 giorni e poi l'inevitabile decisione da parte di una squadra, la Trek-Segafredo, da sempre molto vicina alle cause inerenti l'ambiente e la tutela degli animali: per motivi etici e non, per la formazione statunitense restare legata a Tiberi avrebbe significato uno smacco troppo grande, con prevedibili ripercussioni anche sul piano degli sponsor, il vero sostentamento dell'intero movimento. Insomma, dopo quanto successo a San Marino era impossibile aspettarsi un epilogo diverso di un'avventura nata con ben altre aspettative reciproche. La Trek-Segafredo, in particolare, era convinta di aver messo le mani su uno dei talenti italiani più cristallini per i Grandi Giri, la vera lacuna dell'intero movimento azzurro. I primi riscontri avuti in stagione in tal senso lasciavano presagire la bontà dell'investimento della squadra statunitense: per Tiberi un settimo posto all'UAE Tour 2023 e un ottavo al Tour Down Under 2023. Il tutto sempre mostrando ottime doti sia in salita sia soprattutto nelle corse contro il tempo, la disciplina che aveva lanciato il corridore laziale nel ciclismo che conta, quello dove ora deve in qualche modo rientrare dalla porta di servizio e con una macchia che resterà indelebile sulla sua pelle.

Le prospettive per il futuro

Qui si apre un dibattito che parte dall'etica e arriva alle esigenze di un mondo, quello delle due ruote a pedali, notoriamente sempre a caccia di giovani talenti in erba e aperto a concedere a tutti una seconda chance. Tale seconda chance Tiberi potrebbe averla già nella stagione in corso, con diverse squadre sulle sue tracce per completare a stretto giro di posta il tesseramento: in pole ad oggi c'è la Bahrain Victorious, ma nelle retrovie non mollano il proprio pressing la Bora-Hansgrohe, l'Astana Qazaqstan Team e il Team DSM. La situazione è tuttora in forte divenire e nelle prossime settimane sono attese novità al riguardo. Quel che è certo è che Tiberi non corre da fine febbraio, da quando praticamente è emersa la macabra vicenda avvenuta la scorsa estate a San Marino, dove tra l'altro potrebbero non accontentarsi della semplice multa da 4000 euro comminata in prima istanza: in bilico per l'ormai ex corridore della Trek-Segafredo c'è anche la residenza nello stato che sorge ai piedi del Monte Titano, presa tra l'altro per motivi fiscali facilmente immaginabili.

Leggi anche - Tour of the Alps 2023, le pagelle: Geoghegan Hart sugli scudi