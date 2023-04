Atletica leggera, Andrea Ceccarelli: “Obiettivo mondiali. Io famoso? Rimango quello di prima"

Roma, 28 aprile 2023 - E' Samuele Ceccarelli il volto nuovo della velocità italiana. Campione europeo indoor dei sessanta metri, con tanto di scalpo di Marcell Jacobs, lo sprinter ha partecipato al suo secondo raduno con gli staffettisti in quel di Roma, dove si sta preparando la stagione per ottenere la qualificazione ai mondiali di Budapest dopo aver smarrito la finale di Eugene 2022. Primo appuntamento a Firenze il 7 maggio, poi Parigi a inizio giugno ed Europeo per nazioni il 25-26 giugno: lo scopo è entrare nelle sedici aventi diritto a partecipare al mondiale. Ma Ceccarelli deve ancora testarsi concretamente sui 100 metri e molto probabilmente a Firenze non farà parte del quartetto in pista, nemmeno Jacobs, per concentrarsi sul Golden Gala di giugno. Toccherà allora a Patta, Tortu e Desalu, trequarti della staffetta d’oro a Tokyo, più un quarto frazionista che deve ancora essere scelto. Intanto Ceccarelli si gode la ribalta, ovvero l’attenzione mediatica per quel ragazzo che ha battuto Jacobs in pista.

Ceccarelli: “I 100 metri? Vediamo al Golden Gala…”

Straordinario sui 60 al chiuso, ora per Samuele Ceccarelli arriva la parte più difficile: capire il grado di competitività sui 100. Il muro dei dieci secondi è quello da abbattere per sperare di qualificarsi ai Mondiali e in più potrebbe esserci bisogno nella staffetta 4x100, ma il primo vero test da cui si capiranno molte cose sarà al Golden Gala: “Mi sto allenando bene, ma sarà solo il cronometro ad essere il giudice ultimo - le parole di Ceccarelli a Sport2U - Vedremo come andrà tra qualche settimana e valuteremo ogni cosa dopo il Golden Gala del 2 giugno. Sarà la mia prima gara”. Il suo sogno sarebbe anche quello di partecipare ai mondiali, ma in quel caso servirà un tempo importante sotto il muro dei dieci secondi oppure disputare qualche gara in più e migliorare il ranking: “Per arrivare a Budapest serve andare molto forte oppure fare gare di valore e qualificarsi con il ranking - ancora Ceccarelli - Il tempo di dieci netti come limite non è assolutamente facile, quindi serve punteggio per il ranking e vedere come va”. Ma è chiaro che le aspettative su di lui si sono alzate dopo la vittoria agli Europei, arrivata a sorpresa e non solo per aver sconfitto Marcell Jacobs: “L’aspetto più diverso è l’esposizione mediatica dopo l’europeioindoor, ma io cerco di rimanere quello di prima. Il ragazzo che ha battuto Jacobs? Non sono abituato a trovare qualcuno che mi fermi in giro, è un riconoscimento importante e il segreto è non pensare alle aspettative rimanendo concentrati sugli allenamenti”. Anche Jacobs deve ancora ufficializzare il suo debutto in gara. Sono settimane di lavoro intenso per il campione olimpico che ha deciso di posticipare il via alla sua stagione all'aperto, come affermato dal suo allenatore Paolo Camossi: “Stiamo lavorando senza intoppi e con carichi pesanti, quindi inizieremo a correre più avanti - le sue parole - Marcell sta lavorando con grande impegno e attenzione e penso che lo vedremo in pista tra fine maggio e inizio giugno. Io mi sono limitato ad indicare le settimane al suo manager che ora dovrà trovare una corsia per Marcell in quella finestra di tempo”.

