Alice D’Amato oro nella parallela asimmetrica agli Europei di ginnastica artistica di Antalya

Roma, 15 aprile 2023 - Secondo oro per l'Italia agli Europei di ginnastica artistica, in corso ad Antalya (Turchia). Dopo il titolo di squadra maschile è arrivato quello di specialità nella parallela asimmetrica con Alice D'Amato, che arriva poco dopo l'argento della gemella Asia al volteggio. La ventenne ligure, alla terza medaglia personale dopo l'argento a squadre e il bronzo nell'All around, ha chiuso con 14.466, precedendo la britannica Rebecca Downie (14.233) e la tedesca Elisabeth Seitz (14.200). Solo quarta l'altra azzurra Giorgia Villa (14.066), che ripete lo stesso risultato ottenuto lo scorso anno in Germania. Si tratta della quinta medaglia per la Federginnastica ad Antalya. Rimane ai piedi del podio nella sua gara anche Marco Lodadio, quarto con 14.666.

Asia D'Amato d'argento

Prima dell'oro di Alice era arrivato l'argento di Asia D'Amato, seconda al volteggio (con il punteggio di 13.600) dietro la francese Coline Devillard, oro con 13.800. L'agente delle Fiamme Oro ha così confermato la piazza d'onore dello scorso anno a Monaco di Baviera. Bronzo alla belga Lisa Vaelen (13.583).

Sesto invece l'azzurro Yumin Abbadini, alla sua prima final eight europea in carriera. Prima del bergamasco soltanto Gianmatteo Centazzo ed Alberto Busnari avevano gareggiato in una finale continentale al cavallo con maniglie. L'oro è andato all'irlandese Rhys Mc Clenaghan (14.666), argento al belga Maxime Gentges (14.566), bronzo all'armeno Artur Davtyan (14.266).