Aguilar de Campóo, 29 ottobre 2020 - La tappa 9 della Vuelta 2020 va a Pascal Ackermann. La volata sul traguardo di Aguilar de Campoo se l'era presa Sam Bennett, declassato però dopo l'arrivo per due spallate prima che iniziasse lo sprint decisivo. Solo un piazzamento per l'azzurro Jakub Mareczko, che non riesce ad andare oltre il sesto posto. Anche la tappa 10 potrebbe essere adatta alle ruote veloci, a patto di riuscire a reggere l'urto del GPM di terza categoria in programma e in generale dei tanti saliscendi che potrebbero diventare terreno fertile per qualche attacco da lontano.

La cronaca

I fuggitivi di giornata sono Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) e Juan Felipe Osorio (Burgos-BH): la loro cavalcata termina a poco più di 20 km dal traguardo. A 13 km dalla fine della corsa si ferma Primoz Roglic per un problema meccanico, ma per sua fortuna nessuno nel gruppo attacca e così il vincitore della scorsa edizione della Vuelta può rientrare senza grossi problemi. Cominciano così le schermaglie tra le squadre dei velocisti, tra i quali la spunta ancora una volta Sam Bennett, che viene però declassato per irregolarità. Vince così Pascal Ackermann.

Ordine d'arrivo tappa 9 Vuelta 2020

1) Pascal Ackermann (BOH) in 3h39'55''

2) Gerben Thijssen (LTS) st

3) Max Kanter (SUN) st

Classifica generale Vuelta 2020

1) Richard Carapaz (IGD) in 36h11'01''

2) Primoz Roglic (TJV) +13''

3) Daniel Martin (ISN) +28''

4) Hugh John Carthy (EF1) +44''

5) Enric Mas (MOV) +1'54''

6) Felix Grossschartner (BOH) +3'28''

7) Jhoan Esteban Chaves (MTS) +3'28''

8) Alejandro Valverde (MOV) +3'35''

9) Marc Soler (MOV) +3'40''

10) Wouter Poels (TBM) +3'47''

