Vuelta a Burgos 2022, vince Pavel Sivakov. Classifica finale

Roma, 6 agosto 2022 - E' Pavel Sivakov il vincitore della Vuelta a Burgos 2022 , ma non senza un bel brivido finale: a causarlo è Joao Almeida , il mattatore dell'ultima tappa che deve però accontentarsi della piazza d'onore nella classifica generale definitiva.

La cronaca

A chiudere il podio è invece Miguel Angel Lopez : entrambi i migliori tra gli sconfitti pagano un distacco di 35'' dal francese, che soffre sulla salita conclusiva ma riesce a difendere con le unghie e con i denti un successo importante propiziato in particolare dall'exploit nella tappa 3 . Il capitano della Ineos Grenadiers amministra sia il vantaggio sui rivali sia le proprie forze e alla fine festeggia ma, mai come in questo caso, festeggiano anche gli altri componenti del podio: in primis Almeida , che col suo stile un po' incerto in salita che lascia sempre temere una crisi si sta ritrovando dopo un periodo di appannamento. A maggior ragione festeggia Lopez , che archivia forse definitivamente un 2022 finora maledetto tra infortuni e il malinteso nell'aeroporto di Madrid che gli era costata la momentanea sospensione da parte dell' Astana Qazaqstan Team . Per tutti all'orizzonte c'è una Vuelta 2022 , almeno in teoria, forse priva del dominatore assoluto: potrebbe essere uno tra Sivakov , Almeida o Lopez , senza dimenticare Jai Hindley , tornato a gareggiare dopo il trionfo al Giro d'Italia 2022 e settimo nella classifica generale finale.

