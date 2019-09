Pau, 3 settembre 2019 - La tappa 10 doveva dare risposte importanti ai corridori con ambizioni di vittoria della Vuelta 2019 e così è stato. Come da pronostici della vigilia, balza oggi in pole alla lista dei favoriti Primoz Roglic, che in un colpo solo si assicura la frazione grazie a un tempo di 47'05'' e strappa la maglia rossa a un Nairo Quintana letteralmente alla deriva e al traguardo con un ritardo di 3'06''. Questo significa che cambiano forse definitivamente le gerarchie in casa Movistar, con Alejandro Valverde che si difende perdendo 1'38'': se Miguel Angel Lopez fa peggio dello spagnolo (+2'00''), Tadej Pogacar, nonostante una gestione delle forze piuttosto discutibile, perde 1'29'' dal connazionale Roglic, a questo punto super favorito della Vuelta.

​La tappa di oggi

Dopo il giorno di riposo, la Vuelta riparte dai 36,2 km a cronometro da Jurancon a Pau. A dominare la prima parte della corsa è il miglior tempo di Vasil Kiryenka (50'17''), superato poi da quello di Rémi Cavagna (47'32''). Ad abbassare ulteriormente lo score di appena 2'' ci pensa Patrick Bevin, ma è solo con l'entrata in scena dei migliori della classifica generale che la corsa si accende: Primoz Roglic, come da pronostici, domina fin dal primo intermedio, sul quale guadagna già 1'26'' su un Nairo Quintana in crisi nera. La rivelazione Tadej Pogacar si difende con un ottimo 18'34'', mentre fanno decisamente peggio Alejandro Valverde (18'51'') e soprattutto Miguel Angel Lopez (19'16''). Al passaggio a Saint-Faust de Bas il trend si mantiene inalterato: Roglic si conferma il migliore (33'07''), con i suoi rivali che faticano sempre di più (+48'' per Pogacar, +54'' per Valverde, +1'32'' per Lopez e addirittura +2'12'' per un Quintana alla deriva). E' il preludio del successo sul traguardo di Pau di Roglic, che chiude con un tempo di 47'05'' che lo proietta al vertice della classifica generale specialmente alla luce del crollo di Quintana (+3'06''). Il colombiano viene quindi scalzato da Valverde nelle gerachie della Movistar, visto che il 39enne campione del mondo perde 1'38'' dal capitano della Jumbo-Visma, rispetto al quale fanno peggio sia Lopez (+2'00'') sia il connazionale Pogacar (+1'29''). E' durata invece 53'52'' la crono di un Fabio Aru ormai senza più velleità di classifica ma dichiaratamente a caccia di una tappa nei prossimi giorni.

Ordine d'arrivo della tappa 10

1) P. Roglic (TJV) in 47'05''

2) P. Bevin (CCC) +25''

3) R. Cavagna (DQT) +27''

4) L. Craddock (EF1) +48''

5) N. Oliveira (MOV) +1'02''

6) P. Latour (ALM) +1'14''

7) T. De Gendt (LTS) +1'21''

8) M. Soler (MOV) +1'22''

9) D. Teuns (TBM) +1'27''

10) D. Martinez (EF1) +1'28''

129) F Aru (UAD) +6'47''

Classifica generale Vuelta 2019

1) P. Roglic (TJV) in 36h05'29''

2) A. Valverde (MOV) +1'52''

3) M. A. Lopez (AST) +2'11''

4) N. Quintana (MOV) +3'00''

5) T. Pogacar (UAD) +3'05''

6) C. F. Hagen (LTS) +4'59''

7) R. Majka (BOH) +5'42''

8) N. Edet (COF) +5'49''

9) D. Teuns (TBM) +6'07''

10) W. Kelderman (SUN) +6'25''

41) F. Aru (UAD) +41'58''