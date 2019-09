Roma, 26 settembre 2019 - Non c'è sosta per il mondo del volley in questo inizio autunno. Per l'Italia si è chiuso l'Europeo con l'eliminazione ai quarti contro la Francia ma tra una settimana ci sarà in Giappone la World Cup, da non confondere con il Campionato Mondiale che si è giocato l'anno scorso.

Il commissario tecnico Gianlorenzo Blengini ha diramato la lista dei 14 convocati che prenderanno parte alla rassegna, come previsto i big Juantorena e Zaytsev riposeranno, mentre tra i protagonisti ci sarà il giovane Gabriele Nelli. Debutto tra gli schiacciatori per Dick Kooy. Il palleggiatore sarà Sbertoli.

I convocati

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli, Francesco Zoppellari.

Schiacciatori: Oleg Antonov, Oreste Cavuto, Dick Kooy, Daniele Lavia.

Opposto: Gabriele Nelli, Giulio Pinali.

Centrali: Simone Anzani, Davide Candellaro, Matteo Piano, Roberto Russo.

Libero: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi.