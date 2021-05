Milano, 12 maggio 2021 – Dopo il calcio, con i convocati azzurri di Mancini in rotta verso l’Europeo, anche la nazionale femminile di volley è pronta a vaccinarsi per combattere il Covid 19. La squadra di Davide Mazzanti, in ritiro a Cavalese per preparare le Olimpiadi, Miriam Sylla nuovo capitano e tutte le big presenti, scenderà oggi a Milano per vaccinarsi nell’hub vaccinale di Palazzo delle Scintille.

Bertolaso ad accogliere

La squadra azzurra sarà accompagnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò e sarà guidata dal commissario tecnico Davide Mazzanti, per ricevere la prima dose di vaccino in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ad accogliere la delegazione a Milano ci saranno Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Covid-19, e Alberto Zoli, Direttore Generale Areu. La nazionale si allenerà a Cavalese mentre quella sperimentale giocherà in Nations League.

