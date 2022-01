Perugia, 28 gennaio 2022 - Perugia ha convinto Wilfredo Leon a restare. Tante ricche offerte erano arrivate sul tavolo dello schiacciatore polacco di origini cubane, soprattutto dalla Russia dove con lo Zenit ha vinto tanti trofei, ma alla fine ha prevalso il presidente Sirci. E le cifre, anche nel volley, cominciano ad avvicinare quelle del calcio. Leon firmerà un nuovo contratto triennale con Perugia si dice a 1.5 milioni di euro.



Non potevamo farlo andare via



Soddisfazione reciproca delle parti, il presidente si è tenuto uno dei migliori giocatori al mondo, Leon invece punta a conquistare tanti successi con Perugia grazie anche a un ricco contratto. "Non potevamo lasciare andare via il nostro capitano - le parole del presidente Sirci, a cui fanno eco quelle di Leon "Non potevo andare via senza avere vinto tutto quello che potevo con Perugia - commenta lo schiacciatore - E' vero, ho avuto delle altre offerte, ma dopo avere parlato con il presidente ho deciso di restare qui".



