Tour de France 2022, tappa 15: vince Philipsen. Ecatombe Jumbo-Visma. La classifica

Carcassonne, 17 luglio 2022 - Una tappa, la 15 del Tour de France 2022, sulla carta piuttosto semplice si rivela una trappola maledetta per la Jumbo-Visma, che perde Primoz Roglic prima della partenza e Steven Kruijswijk durante la corsa a causa di una caduta. A finire sull'asfalto, complice un altro blitz sull'asfalto dei soliti manifestanti, sono anche altri componenti dello squadrone olandese: tra essi anche lo stesso Jonas Vingegaard, che se la cava con qualche ammaccatura e soprattutto il sollievo di vivere domani una giornata di riposo quanto mai salvifica. A cadere nella giornata nera della Jumbo-Visma è anche Wout Van Aert che, come se non bastasse, al traguardo viene battuto al fotofinish dal connazionale Jasper Philipsen, al primo successo alla Grande Boucle. Dopo l'ultima giornata di riposo, il Tour ripartirà martedì con la tappa 16, la Carcassonne-Foix di 178,5 km, impreziositi da 4 GPM da scalare, di cui 2 di prima categoria.

La cronaca

I primi fuggitivi di giornata sono Nils Politt (Bora-Hansgrohe) e Mikkel Frolich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl Team): all'inizio in avanscoperta c'era anche Wout Van Aert (Jumbo-Visma), che viene poi fermato dalla propria squadra. A 63 km dal traguardo il belga cade insieme al compagno di squadra Steven Kruijswijk: quest'ultimo è costretto al ritiro così come, ancor prima della partenza della tappa, lo era stato Primoz Roglic, altro gregaro prezioso di Jonas Vingegaard. Tutto succede dopo che i soliti manifestanti tornano in azione e bloccano momentaneamente la strada: stavolta la direzione di corsa non neutralizza la gara. La giornata nera della Jumbo-Visma prosegue poco dopo, quando a terra finiscono Tiesj Benoot e lo stesso Vingegaard. Intanto sulla Cote des Cammazes (5,1 km con una pendenza media del 4,1%) il forcing della Trek-Segafredo annulla la fuga e fa staccare diversi velocisti puri: avanti si portano poi Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) e Benjamin Thomas (Cofidis). Quest'ultimo viene riassorbito solo a 500 metri da un traguardo tagliato per primo da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che batte al fotofinish Van Aert, a 'coronamento' della giornata nerissima della Jumbo-Visma.

Ordine d'arrivo tappa 15 Tour de France 2022

1) Jasper Philipsen (ADC) in 4h27'27''

2) Wout Van Aert (TJV) st

3) Mads Pedersen (TFS) st

4) Peter Sagan (TEN) st

5) Danny Van Poppel (BOH) st

6) Dylan Groenewegen (BEX) st

7) Florian Sénéchal (QST) st

8) Luca Mozzato (BBK) st

9) Andrea Pasqualon (IWG) st

10) Fred Wright (TBV) st



Classifica generale Tour de France 2022

1) Jonas Vingegaard (TJV) in 59h58'28''

2) Tadej Pogacar (UAD) +2'22''

3) Geraint Thomas (IGD) +2'43''

4) Romain Bardet (DSM) +3'01''

5) Adam Yates (IGD) +4'06''

6) Nairo Quintana (ARK) +4'15''

7) Louis Meintjes (IWG) +4'24''

8) David Gaudu (GFC) +4'24''

9) Tom Pidcock (IGD) +8'49''

10) Enric Mas (MOV) +9'58''

