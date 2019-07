Val Thorens, 27 luglio 2019 - La tappa 20 del Tour de France 2019 parla italiano: dopo il colpo di scena di ieri, oggi un vincitore c'è e si chiama Vincenzo Nibali che, in fuga dal mattino, va a scollinare per primo sul traguardo di Val Thorens, ottenendo così il suo sesto successo in carriera nella Grande Boucle. Anche l'altro verdetto dell'ultima frazione alpina, seppur menomata a causa del maltempo e ridotta ad appena 59 km, sorride all'Italia, visto che Egan Bernal, cresciuto sportivamente in Piemonte, cementifica la sua maglia gialla e domani potrebbe essere il primo sudamericano a vincere il Tour. Finisce male invece la Grande Boucle dei francesi: naufragano Romain Bardet, che però salva la maglia a pois e soprattutto Julian Alaphilippe, che perde anche il podio appannaggio di Steven Kruijswijk.

Domani la tappa 21. Orari tv, favoriti, percorso, altimetria

La tappa di oggi

Dai 130 km inizialmente previsti agli appena 59 in programma che condurranno comunque la carovana gialla da Albertville a Val Thorens, con la scalata verso l'arrivo come unico GPM superstite di una giornata stravolta dalle avverse condizioni meteo, così come ieri. Neanche il tempo di dare il via alla tappa che 29 uomini attaccano: tra essi figurano Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Alberto Bettiol (EF Education First), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie) e Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin). All'inizio della lunghissima scalata verso Val Thorens (33,4 km al 5,5% di pendenza media) il plotone dei fuggitivi si smembra, con Nibali e Zakarin tra i più pimpanti, mentre nel gruppo maglia gialla a forzare il ritmo è la Jumbo-Visma, a caccia di un posto sul podio per Steven Kruijswijk. La missione riesce alla formazione olandese, che manda letteralmente in crisi Julian Alaphilippe, fino a ieri leader della classifica generale: insieme al capitano della Deceuninck-Quick-Step naufraga anche Romain Bardet, che rischia di perdere la maglia a pois. Davanti invece a fare la differenza è l'andatura di Nibali, che accelera e saluta i 4 superstiti della fuga del mattino. Gli scatti di Simon Yates, Warren Barguil e Marc Soler spaventano lo Squalo, ma nulla può fermare l'impresa del capitano della Bahrain-Merida, che scollina per primo a Val Thorens e appone il suo sigillo a un Tour fino a quel momento deludente. L'Italia sorride anche per il piemontese acquisito Egan Bernal, che domani sarà il primo sudamericano a transitare in giallo nella passerella di Parigi, amara invece per Alaphilippe, che paga un conto salatissimo sulle Alpi e perde anche il podio appannaggio di Kruijswijk.

Ordine d'arrivo della tappa 20

1) V. Nibali (TBM) in 1h51'53''

2) A. Valverde (MOV) +10''

3) M. Landa Meana (MOV) +14''

4) E. Bernal (INS) +17''

5) G. Thomas (INS) +17''

6) R. Uran (EF1) +23''

7) E. Buchmann (BOH) +23''

8) S. Kruijswijk (TJV) +25''

9) W. Poels (INS) +30''

10) N. Quintana (MOV) +30''



Classifica generale Tour de France 2019

1) E. Bernal (INS) in 79h52'52''

2) G. Thomas (INS) +1'11''

3) S. Kruijswijk (TJV) +1'31''

4) E. Buchmann (BOH) +1'56''

5) J. Alaphilippe (DQT) +3'45''

6) M. Landa Meana (MOV) +4'23''

7) R. Uran (EF1) +5'15''

8) N. Quintana (MOV) +5'30''

9) A. Valverde (MOV) +6'12''

10) W. Barguil (PCB) +7'32''

14) F. Aru (UAD) +27'07''





