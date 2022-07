Tour de France 2022, tappa 12: impresa di Pidcock. Classifica generale e ordine d'arrivo

Alpe d'Huez, 14 luglio 2022 - La tappa 12 del Tour de France 2022 sulle rampe più dure dell'Alpe d'Huez ripropone il duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: questa volta è lo sloveno, ora secondo in classifica generale a spese di Romain Bardet, a scattare a ripetizione, con la nuova maglia gialla che replica sempre senza troppi problemi. Dopo i fuochi d'artificio di ieri stavolta cambia poco ai vertici della graduatoria: la risposta più importante però la dà a se stesso Pogacar, che torna competitivo dopo la 'bambola' che gli è costata il simbolo del primato. Se lo sloveno non trova l'impresa, lo stesso non si può dire di Tom Pidcock, che all'alba della salita finale saluta gli ex compagni di fuga (tra i quali figuravano Giulio Ciccone e Chris Froome) e va a conquistare un successo prestigioso che ne conferma il talento cristallino finora intravisto più sul fango che in strada. Si rifiata (forse) nella tappa 13, la Le Bourg d'Oisans-Saint-Étienne di 192,6 km: da scalare ci sono 3 GPM, di cui uno di seconda categoria, ma tutti lontani da un traguardo che potrebbe riservare un sussulto alle ruote veloci rimaste in gruppo o a qualche attacco dalla distanza.

La cronaca

I fuggitivi di giornata sono Louis Meintjes, Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Anthony Perez (Cofidis), Sebastian Schonberger (B&B Hotels-KTM), Nelson Oliveira (Movistar Team), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) e Chris Froome (Israel-Premier Tech). Il Col de la Croix de Fer (29 km con una pendenza media del 5,2%) screma il drappello degli attaccanti: davanti restano Froome, Pidcock, Meintjes, Powless e Ciccone, che scollina per primo. Il quintetto approccia compatto le rampe iniziali dell'Alpe d'Huez (13,8 km con una pendenza media dell'8,1%) prima che uno scatto di Pidcock spezzi l'armonia. In gruppo intanto il forcing della Jumbo-Visma miete le prime vittime illustri: si staccano Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic), David Gaudu (Groupama-FDJ), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Romain Bardet (Team DSM) e Adam Yates (Ineos Grenadiers). Nessun problema invece oggi per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che scatta ma trova sempre la pronta replica di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma): a questa coppia restano agganciati a fatica Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ed Enric Mas (Movistar Team), ma stavolta i titoloni se li prende tutti Pidcock, che al suo primo Tour conquista una delle tappe più prestigiose.

Ordine d'arrivo tappa 12 Tour de France 2022





1) Tom Pidcock (IGD) in 4h55'24''

2) Louis Meintjes (IWG) +48''

3) Chris Froome (IPT) +2'06''

4) Neilson Powless (EFE) +2'29''

5) Tadej Pogacar (UAD) +3'23''

6) Jonas Vingegaard (TJV) +3'23''

7) Geraint Thomas (IGD) +3'23''

8) Enric Mas (MOV) +3'26''

9) Sepp Kuss (TJV) +3'26''

10) Giulio Ciccone (TFS) +3'32''



Classifica generale Tour de France 2022





1) Jonas Vingegaard (TJV) in 46h28'46''

2) Tadej Pogacar (UAD) +2'22''

3) Geraint Thomas (IGD) +2'26''

4) Romain Bardet (DSM) +2'35''

5) Adam Yates (IGD) +3'44''

6) Nairo Quintana (ARK) +3'58''

7) David Gaudu (GFC) +4'07''

8) Tom Pidcock (IGD) +7'39''

9) Enric Mas (MOV) +9'32''

10) Aleksandr Vlasov (BOH) +10'06''

