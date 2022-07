Tour de France 2022, tappa 19: vince Laporte. Classifica generale e ordine d'arrivo

Cahors, 22 luglio 2022 - La Jumbo-Visma pigliatutto: la tappa 19 del Tour de France 2022 incorona Christophe Laporte, il gregario di lusso in libera uscita che nell'ultimo km beffa sia il secondo drappello di fuggitivi di giornata sia i velocisti (tra i quali un ottimo Alberto Dainese, terzo) e va a confermare la surpremazia assoluta dello squadrone olandese. Oltre a spezzare l'incantesimo francese in una Grande Boucle finora avara di emozioni per i padroni di casa. Emozioni che, rispetto agli standard di questo Tour, oggi un po' latitano. Ci pensa Tadej Pogacar ad agitare le acque con uno scatto, l'ultimo di questa edizione, atto a provare a spettinare una Jumbo-Visma che invece risponde sempre da gran corazzata. L'unico neo per i padroni della Grande Boucle arriva nel finale, quando si crea un buco che consente allo sloveno di rosicchiare 5'' a Jonas Vingegaard: decisamente poco per ribaltare il Tour. Manca solo un tassello per fissare definitivamente la classifica generale: i 40,7 km a cronometro da Lacapelle-Marival-Rocamadour in programma nella tappa 20.



La cronaca





I fuggitivi di giornata sono Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), che vengono ripresi a 35 km dal traguardo. A quel punto dal gruppo partono altri scatti, tra cui quello a sorpresa di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che precedentemente aveva forato: Wout Van Aert (Jumbo-Visma) replica prontamente. Davanti si portano poi Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Fred Wright (Bahrain Victorious) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo): ai tre nell'ultimo km si accoda Christophe Laporte (Jumbo-Visma), che a sorpresa beffa i fuggitivi puri e rompe l'incantesimo francese al Tour. Nel finale convulso si crea un buco che Pogacar sfrutta per rosicchiare 5'' alla maglia gialla: l'unico neo dell'ennesima giornata di gloria della Jumbo-Visma.

Tour de France, tappa 20: percorso, favoriti e orari tv

Ordine d'arrivo tappa 19 Tour de France 2022





1) Christophe Laporte (TJV) in 3h52'04''

2) Jasper Philipsen (ADC) +1''

3) Alberto Dainese (DSM) +1''

4) Florian Sénéchal (QST) +1''

5) Tadej Pogacar (UAD) +1''

6) Amaury Capiot (ARK) +1''

7) Dylan Groenewegen (BEX) +1''

8) Hugo Hofstetter (ARK) +1''

9) Luka Mezgec (BEX) +1''

10) Caleb Ewan (LTS) +1''



Classifica generale Tour de France 2022



1) Jonas Vingegaard (TJV) in 75h45'44''

2) Tadej Pogacar (UAD) +3'21''

3) Geraint Thomas (IGD) +8'00''

4) David Gaudu (GFC) +11'05''

5) Nairo Quintana (ARK) +13'35''

6) Louis Meintjes (IWG) +13'43''

7) Aleksandr Vlasov (BOH) +14'10''

8) Romain Bardet (DSM) +16'11''

9) Alexey Lutsenko (AST) +20'24''

10) Adam Yates (IGD) +20'32''

Leggi anche - Tour de France 2022, 10'' di penalità inflitti a Quintana