Nizza, 29 agosto 2020 – Tappa molto interessante la seconda del Tour de France ancora nel circondario di Nizza. In programma domenica 30 agosto la Nizza-Nizza di 186 chilometri con due colli di prima categoria e uno di seconda ad alimentare quello che può essere un tentativo di fuga. Difficilmente i velocisti riusciranno a presentarsi sul traguardo per una volta di gruppo. Dopo la partenza da Nizza primi 40 chilometri pianeggianti poi si sale verso il Col de la Colmiane di prima categoria (16 chilometri al 6.3%), segue discesa poi di nuovo in salita verso il Col de Turini (14.9 chilometri al 7.4%) con scollinamento a 87 dal traguardo. Lunga discesa per arrivare a Nizza al chilometro 141, qui si sale verso il Col d’Eze di seconda categoria che può essere trampolino di lancio per una fuga nel finale grazie a pendenze del 6.1% per 7.8 chilometri di salita. Non è tutta pianura verso il traguardo, infatti a 9 dall’arrivo c’è lo strappetto del Col de Quatres Camine che di fatto dovrebbe togliere ogni possibilità per i velocisti.

FAVORITI E ORARI TV – Un profilo di tappa interessante per un finale infuocato, probabilmente da fuga. Davide Formolo può essere grande protagonista sul Col d’Eze, con lui l’altro italiano Damiano Caruso oppure gli spagnoli Jesus Herrada e Ion Izaguirre, senza dimenticare il vincitore del Gran Piemonte George Bennett. Attenzione anche alle possibili sortite di Julien Alaphilippe. Live a pagamento dalle 13.15 su Eurosport, canale 210, visibile in streaming sia su Eurosport Player che su Dazn. Diretta in chiaro su Rai Due a partire dalle 14 con live streaming sul sito Raiplay.it.