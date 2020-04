Parigi, 14 aprile 2020 - Il Tour de France 2020 è stato rinviato. Le nuove date - si apprende dagli organizzatori - prevedono partenza il 29 agosto e arrivo il 20 settembre.

Dopo le Classiche di Primavera e il Giro d'Italia, slitta ma non viene cancellato l'appuntamento principale della stagione internazionale di ciclismo, che è anche il terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di Calcio. Gli organizzatori della corsa in giallo hanno chiarito che la partenza, fissata originariamente il 27 giugno a Nizza, è incompatibile con i provvedimenti del Governo Macron, che ha cancellato tutti gli eventi pubblici fino a metà luglio. Ora il via è stato posticipato, ma resta comunque invariato il percorso.