Nimes, 23 luglio 2019 - Colpi si scena nella tappa 16 del Tour de France 2019. Caleb Ewan vince in volata, al termine di una frazione estremamente pianeggiante e adatta ai velocisti, beffando allo sprint Elia Viviani e Dylan Groenewegen e conquistando la seconda vittoria a questa edizione della Grand Boucle. In classifica generale invariati i distacchi fra Alaphilippe e i più diretti inseguitori rispetto alla tappa di domenica.

Ecco le pagelle di Angelo Costa:

10 a Ewan

Doppietta al Tour dopo la doppietta al Giro. Non male per l’australiano tascabile, che rende ancora più ricca la felice spedizione della sua squadra, la Lotto Soudal, fuori classifica ma già a tre successi di tappa. Esplodendo come un tappo di champagne negli ultimi duecento metri, si beve ancora tutti: unico velocista a fare bis, è decisamente il migliore.

7 a Viviani

Si presenta sul rettilineo finale in posizione ideale, dietro gli apripista Morkov e Richeze, perfetti nel disegnargli anche l’ultima curva: purtroppo, lì resta. Non è brillante, sembra avere le gambe imbastite, probabilmente risente del grande lavoro svolto sui Pirenei per il compagno in giallo Alaphilippe: vittima della ragion di squadra dopo esserne stato protagonista.

6 a Pasqualon

Che rimetta il naso nella top ten non è soltanto un ottimo segnale: è un buonissimo risultato. Costretto ad arrangiarsi nelle volate, il ragazzone veneto stavolta sprinta dopo esser stato costretto ad inseguire: a venti dall’arrivo, infatti, finisce gambe all’aria per una borraccia che gli rotola sotto le ruote. Altri l’avrebbero presa persa, lui non molla.

5 a Groenewegen

Incassa un altro terzo posto, senza mai dare l’impressione di poter mettere la ruota davanti a tutti, vanificando il grande lavoro dei compagni che tutto il giorno tengono cucita la corsa. Nel settore velocità è la grande delusione: se si nota meno è perche i compagni Teunissen e Van Aert in altri sprint hanno fatto ciò che ci si attendeva da lui.

4 a Thomas

Finisce ancora a terra, in modo apparentemente stupido: la bici gli si pianta in mezzo alla strada e lo disarciona, facendolo ruzzolare sull’asfalto. Si grattugia ginocchio e gomito. Niente di grave, ma è gravissimo che chi si sta giocando il Tour, con forti probabilità di portarlo anche a casa, resti vittima di incidenti così: di qui in avanti, la lezione gli tornerà utile.

2 ai francesi

Strepitosi per presenza a bordo strada, continuano a creare pericoli nei chilometri finali delle . Già noti per sporgere i cellulari verso il centro della carreggiata (Bonifazio, centrato sul casco, ci ha rimesso uno sprint), a Nimes si segnalano per un paio di attraversamenti fra fuggitivi e gruppo staccato di pochi secondi. E’ il Tour o la roulette russa?