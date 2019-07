Gap, 24 luglio 2019 - La tappa 17 del Tour de France 2019 conduce la carovana da Pont du Gard a Gap con un percorso nervoso, adatto alle fughe. Quella buona annovera 33 corridori, tra i quali spicca Matteo Trentin, che scatta in solitaria sul Col de la Sentinelle e conquista il suo terzo successo in carriera nella Grande Boucle, nonché il secondo italiano in questa edizione dopo quello di Nancy di Elia Viviani. Calma piatta invece oggi per il gruppo con gli uomini in lotta per la classifica generale, che taglia il traguardo di Gap con un ritardo di 20'10'': oggi una sgambata comprensibile alla vigilia della terribile frazione di domani che ha nel menù le scalate sull'Izoard e sul Galibier.

La tappa di oggi

I 200 km da Pont du Gard a Gap, con in programma due GPM di terza e quarta categoria, sono mossi e insidiosi: il terreno perfetto per le fughe da lontano. Quella buona nasce dopo 15 km di gara e annovera 33 corridori, ovvero Daniel Oss, Lukas Postlberger (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Nelson Oliveira (Movistar), Omar Fraile, Gorka Izagirre (Astana), Simon Clarke, Tom Scully (EF Education First), Chris Juul-Jensen, Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Greg Van Avermaet, Michael Schar (CCC), Sven Erik Bystrom, Rui Costa, Sergio Henao, Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Bauke Mollema, Thomas Skujins, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Natnael Berhane, Jesus Herrada, Anthony Perez, Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Thomas De Gendt, Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Xandro Meurisse, Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert), Edvald Boasson Hagen e Ben King (Dimension Data). Sulla Cote de la Rochette du Buis (2,3 km al 6%) i 33 battistrada hanno un vantaggio di 11' sul gruppo. Negli ultimi 15 km il drappello dei fuggitivi comincia a scremarsi, con 11 corridori che partono in avanscoperta: tra essi c'è Trentin, che scatta in solitaria sul Col de la Sentinelle (5,2 km al 5,4%), inseguito da Perichon e soprattutto Asgreen. Non c'è però niente da fare, perché l'azione del veneto è vincente e lo porta al traguardo con le braccia al cielo per la terza volta al Tour nella sua carriera. Calma piatta in seno al gruppo, al punto che il ritardo sul traguardo di Gap è di ben 20'10'': la quiete prima del temibile trittico alpino.

Ordine d'arrivo della tappa 17

1) M. Trentin (MTS) in 4h21'36''

2) K. Asgreen (DQT) +37''

3) G. Van Avermaet (CCC) +41''

4) B. Mollema (TFS) +41''

5) D. Teuns (TBM) +41''

6) G. Izagirre Insausti (AST) +41''

7) D. Oss (BOH) +44''

8) P.L. Perichon (COF) +50''

9) T. Skujins (TFS) +50''

10) J. Herrada (COF) +55''

Classifica generale Tour de France 2019

1) J. Alaphilippe (DQT) in 69h39'16''

2) G. Thomas (INS) +1'35''

3) S. Kruijswijk (TJV) +1'47''

4) T. Pinot (GFC) +1'50''

5) E. Bernal (INS) +2'02''

6) E. Buchmann (BOH) +2'14''

7) M. Landa Meana (MOV) +4'54''

8) A. Valverde (MOV) +5'00''

9) R. Uran (EF1) +5'33''

10) R. Porte (TFS) +6'30''

17) F. Aru (UAD) +14'15''