Bologna, 31 ottobre 2021 - La vetta della Superlega di volley di Serie A è per il momento di Trento. Continua la striscia positiva della squadra trentina che nella terza giornata di andata ha battuto in casa nel big match al Lube Civitanova Marche. 25-16, 21-25, 25-11, 26-24 il punteggio a favore di Trento con 21 punti di un sontuoso Michieletto e 17 di un solido Kazyiski. Per la Lube 18 punti dell'ex Lucarelli e 15 di Simon.

Primi punti per Modena

Nelle altre partite primo successo per Modena, secco 3-0 su Vibo, 19 punti Ngapeth, e 3-0 anche di Monza su Taranto. Fondamentale successo al tiebreak di Piacenza su Monza, emiliani secondi in classifica, e di Padova per 3-2 su Ravenna. Sorpresa esterna di Cisterna sul campo di Verona per 1-3. In classifica comanda Trento a punteggio pieno con 9 punti, seguono Piacenza e Monza con 7, Perugia, che ha osservato un turno di riposo, è quarta a 6, Civitanova è sesta a 4 e Modena è settima a 3 punti.