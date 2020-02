Bologna, 16 febbraio 2020 - Continua a offrire emozioni la Superlega italiana di volley. In testa alla classifica ci sono tre squadre racchiuse in due punti, Perugia, Lube e Modena, che fino alla fine si contenderanno il primo posto nella regular season. Più staccata Trento in quarta piazza oggi sconfitta nel big match dalla Leo Shoes Modena.

Uno a tre il punteggio esterno degli emiliani (20-25 25-21 25-27 22-25) con 14 punti di Ivan Zaytsev, il successo permette a Modena di tenere il passo delle capolista. Vittoriose anche al Sir Safety Perugia, 21-25 25-22 22-25 19-25 a Ravenna, e la Lube Civitanova Marche col punteggio di 25-19 25-23 25-17 su Tonno Callipo Vibo Valentia con 11 punti di Juantorena.