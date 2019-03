Siena, 9 marzo 2019 - La stagione del grande ciclismo riparte dalle Strade Bianche di Siena, edizione 2019, la tredicesima di questa classica toscana, che vede nella start list campioni del calibro di Geraint Thomas, vincitore dell'ultimo Tour de France, Tiesj Benoot, vincitore a Siena lo scorso anno, Moreno Moser e Zdenek Stybar, che hanno trionfato rispettivamente nel 2013 e 2015. E fra gli italiani, lo squalo Vincenzo Nibali. Ci sono anche Julian Alaphilippe, il campione olimpico Greg Van Avermaet, l'ex campione del Mondo di ciclocross e terzo lo scorso anno Wout Van Aert.Nella gara femminile occhi puntati sulla vincitrice del 2018 e campionessa del Mondo su strada, Anna van der Breggen, dorsale numero 1: le daranno battaglia Katarzyna Niewiadoma e Marianne Vos.

ORARI TV - L'appuntamento per la partenza è alle 10.45 di oggi, sabato 9 marzo. L'arrivo è previsto tra le 15.15-15.45, in Piazza del Campo. Le fasi finali sono trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle 14. Live streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

IL PERCORSO - La prova maschile prevede un percorso di 184 km: 63 sono di strada sterrata: le salite sono brevi ma il tracciato è molto mosso sia a livello planimetrico che altimetrico e ricco di insidie (anche se il meteo clemente renderà la battaglia meno dura rispetto allo scorso anno). Il fondo sterrato risulta ben battuto, senza incursioni erbose e con scarso brecciolino sulla superficie. Per le donne i chilometri sono 136 (30 quelli sterrati), tutti in comune con il percorso maschile. Suggestivo il finale in città, con lo strappo di Via Santa Caterina prima dell’ingresso nella meravigliosa Piazza del Campo.

I tratti che si prestano alla fuga sono quello di Bagnaia con con un segmento in salita che sfiora il 10% di pendenza, la salita di Montalcino, 4 chilometri alla pendenza media del 5%. Subito dopo lo sterrato più lungo di Lucignano d’Asso a cui segue praticamente senza soluzione di continuità quello di Pieve a Salti, per un totale di 20 chilometri

Il settimo tratto di San Martino in Grania precede quello di Monte Sante Marie con pendenze aspre che potrebbe davvero fare la differenza.

Lo strappo di Montaperti è trampolino di lancio verso il traguardo, preceduto dalle salite di Colle Pinzuto (2400 metri) e de Le Tolfe, prima di entrare in città.

L’ingresso a Siena non sarà soltanto una passerella. La via Esterna di Fontebranda ha infatti pendenze fino al 9% che superano la doppia cifra nel lastricato finale di via Santa Caterina.

Ecco la start list.

