Bologna, 3 febbraio 2020 - Altro grande weekend di sport invernali. Si avvicina la fine della stagione ma il mese di febbraio sarà ancora ricchissimo. Sarà ancora lo sci alpino a farla da padrone con la tappa al femminile di Garmisch e al maschile Chamonix. Appuntamento sabato e domenica con due gare femminili e altrettante maschili, Sofia Goggia e Federica Brignone cercheranno altri successi.

Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo dopo la sosta dello scorso fine settimana. Gli atleti saranno a Falun in Svezia con prove sprint e distance (30 chilometri femminile e 50 maschile). Riposa ancora il biathlon che avrà tra poco i Mondiali di Anterselva e anche lo slittino su pista artificiale in cui Fischnaller è il lizza per la Coppa del Mondo generale con il russo Repilov.

Programma completo con programmazione televisiva (fonte Fisi)

SCI ALPINO



Gio. 06/02 - Cdm - 1a prova DH femminile Garmisch (Ger)



Ven. 07/02 - Cdm - 2a prova DH femminile Garmisch (Ger)

Sab. 08/02 - Cdm - DH femminile Garmisch (Ger) - ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 08/02 - Cdm - SL maschile Chamonix (Fra) - ore 10.00 e 13.00, diretta tv Eurosport ed Eurosport

Dom. 09/02 - Cdm - SG femminile Garmisch (Ger) - ore 11.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 09/02 - Cdm - PSL maschile Chamonix (Fra) - ore 09.30 e 13.15, diretta tv Eurosport ed Eurosport



SCI DI FONDO



Sab. 08/02 - Cdm - Sprint TC maschile e femminile Falun (Sve) - ore 14.15, diretta tv Eurosport



Dom. 09/02 - Cdm - 30 km TL femminile e 50 km TL maschile Falun (Sve) - ore 09.30 e 14.30, diretta tv Eurosport







SALTO CON GLI SCI

Ven. 07/02 - Cdm - Qualificazioni HS145 maschile Willingen (Ger) - ore 18.00, diretta tv Eurosport



Sab. 08/02 - Cdm - HS145 maschile Willingen (Ger) - ore 16.00, diretta tv Eurosport



Dom. 09/02 - Cdm - HS145 maschile Willingen (Ger) - ore 16.00, diretta tv Eurosport







SLITTINO SU PISTA NATURALE

Sab. 08/02 - Cdm - Doppio maschile Laas (Ita) - ore 11.00 e 12.00, diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 09/02 - Cdm - Singolo femminile (ore 09.00 e 11.00) e singolo maschile (ore 09.45 e 11.45) Laas (Ita) - diretta streaming www.fil-luge.org



SCI ALPINISMO

Sab. 08/02 - Cdm - Individuale maschile e femminile Berchtesgaden (Ger) - ore 10.40

Dom. 09/02 - Cdm - Sprint maschile e femminile Berchtesgaden (Ger) - ore 11.30