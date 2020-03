Bologna, 13 marzo 2020 - L'urlo italiano di speranza in mezzo alla difficoltà. Michela Moioli ha vinto l'ultima gara di snowboard cross a Veysonnaz e conquistato la Coppa del Mondo. E' la terza sfera di cristallo per la bergamasca dopo quelle del 2016 e del 2018, coronata dal tredicesimo successo in carriera. Finale regale oggi in Svizzera con Moioli che ha battuto Trespeuch, Brockhoff e Samkova.

La gioia di Moioli "Sapevo di avere la Coppa in mano ma volevo finire bene - ha ammesso - Ci tenevo a vincere per la mia gente e per tutti gli italiani che stanno lottando. E' un trionfo dedicato all'Italia, un bel momento per il mio paese che sta vivendo nelle difficoltà di una lotta dura. Spero di aver portato un po' di gioia e serenità. Questa terza Coppa del mondo l'ho sognata fin dall'inizio e ringrazio tutto il mio staff per il grande lavoro svolto".