Bologna, 25 febbraio 2020 - Sarà una ultima tappa di Coppa del Mondo entusiasmante. La sfera di cristallo di slittino su pista artificiale si deciderà sul budello di Berchtesgaden al termine della prova del singolo maschile di domenica mattina. A contendersi lo scettro Roman Repilov e Dominik Fischnaller, distanziati in classifica generale di un solo punto. L'azzurro crede nella coppa.

"Mi sento pronto per l'ultima tappa - ha affermato ai canali Fisi - Darò tutto per farcela e attaccherò Repilov, cercherò di fare il meglio possibile. La pista? Mi piace perché mi alleno spesso in quel budello essendo vicino casa e nella scorsa stagione ho fatto secondo. La speranza è che il tempo sia buono. Chi vincerà? Chi farà meno errori, perché siamo entrambi forti".