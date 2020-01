Adelboden, 11 gennaio 2020 – Si chiude la due giorni per la Coppa del mondo di sci alpino ad Adelboden con uno slalom speciale in programma domani. L’Italia ci arriva con la delusione per non aver concretizzato in gigante i primi due posti dopo la prima manche di De Aliprandini e Borsotti, ma potrà contare sul buon stato di forma di Alex Vinatzer. I favoriti della contesa, però, saranno probabilmente altri.

Favoriti

La classifica di specialità è comandata da Henrik Kristoffersen con due soli punti di vantaggio sul francese Clemente Noel, saranno loro due a partire con i galloni di favoriti. Ma senza il cannibale Hirscher, il lotto di possibili protagonisti è ampio. C’è lo svizzero Yule, ad esempio, così come il solito Alexis Pinturault, passando anche per lo svedese Andre Myhrer. Non sono da sottovalutare anche Ramon Zenhaeusern e Sebastian Foss Solevaag. In casa Austria le principali chance sono riconducibili a Marco Schwarz. Per quanto riguarda l’Italia, è ormai Alex Vinatzer il leader della truppa (Moelgg si è infortunato in gigante), con Maurberger e Razzoli a caccia di un piazzamento nei quindici.

Orari tv

Il via della prima manche sarà alle 10.30, seconda in programma tre ore dopo alle 13.30. Diretta a pagamento su Eurosport, canale 210 di Sky, in streaming su Eurosport Player e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre, in streaming su Raiplay.it