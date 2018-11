Killington, 24 novembre 2018 – Federica Brignone torna regina dello slalom gigante. La 28enne milanese figlia d’arte ha infatti trionfato nella seconda prova di Coppa del Mondo a Killington grazie ad una strepitosa seconda manche. Le carvate di Brignone le hanno permesso di recuperare i 37 centesimi di ritardo accumulati dopo la prima frazione dalla norvegese Mowinckel. Per Brignone non successo in carriera grazie ad una discesa quasi perfetta ad eccezione di un dosso che le ha fatto perdere stabilità nel finale, ma l’errore non è costato la gara avendo l’azzurra accumulato in precedenza un vantaggio irrecuperabile per la rivale norvegese. 1’51”33 per Brignone che ha chiuso con 49 centesimi su Mowinckel e 78 sull’austriaca Brunner al primo podio in carriera. Le big restano invece ai piedi del podio, Shiffrin, sesta dopo la prima, recupera due piazze e chiude quarta, appena davanti alla campionessa mondiale Worley. Fuori Rebensburg per una rotazione nella seconda. Fuori dai dieci le altre azzurre, Bassino è undicesima a 2”13 da Brignone, Curtoni è quattordicesima a 2”40. Con questo successo Brignone si prende il pettorale rosso in gigante.



Classifica gigante Killington

1) Brignone 1’51”33

2) Mowinckel +0.49

3) Brunner +0.78

4) Shiffrin +0.99

5) Worley +1.01

6) Holdener +1.31

7) Vlhova +1.33

8) Veith +1.36

9) Liensberger +1.60

10) Hansdotter +2.10



Classifica Coppa di specialità

1) Brignone 180

2) Worley 145

3) Mowinckel 125

4) Shiffrin 110

5) Brunner 105



Classifica Coppa del Mondo

1) Shiffrin 210

2) Brignone 180

3) Worley 145

4) Brunner 125

5) Holdener 120



MANUEL MINGUZZI