Killington, 24 novembre 2018 - Un lungo lavoro su tutte le discipline per arrivare un giorno a giocarsi la Coppa del Mondo generale. Federica Brignone sta vivendo un ottimo periodo di forma, con grandi performance sia in allenamento che in gara. Oggi è arrivato il successo a Killington ma il prossimo step è diventare competitiva nelle discipline veloci. Il commento di Fede:

"E' un successo che mi lascia molto soddisfatta, era una tappa con pista facile e distacchi minimi, dove riesco a fare meno la differenza. Ho attaccato e pensavo che l'errore mi costasse tanto, invece è andata bene. Mi sono allenata molto bene a Copper nelle discipline veloci e questo mi ha aiutata, ora in gigante le cose vanno molto bene ma voglio trovare risultati anche in discesa".