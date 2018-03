Kraniska Gora, 3 marzo 2018 – In slalom gigante non c’è storia. Marcel Hirscher vince la prova di Kraniska Gora rifilando distacchi abissali ai rivali. Dopo una prima manche chiusa con 7 decimi di vantaggio su Kristoffersen, l’austriaco ha raddoppiato il margine nella seconda chiudendo con ben 1”66 sul norvegese. Il successo di oggi consente a Hirscher non solo di conquistare la 56esima vittoria in carriera ma anche di portare a casa la coppa di specialità di gigante. 125 punti di vantaggio su Kristoffersen e una sola prova da disputare, Hirscher è irraggiungibile. Sesta coppa di disciplina.

Terzo posto per il francese Pinturault, bravo a difendersi dal ritornodi Nestvold Haugen. Quinto l’idolo di casa Kranjec davanti a Feller, Muffat Jeandet, Windingstad, Ford e Cochran. Italiani indietro. Migliore Bosca 18esimo, giovane azzurro della squadra B, poi Moelgg 19esimo, Tonetti 22esimo e Borsotti 24esimo. Fuori nella seconda De Aliprandini dopo il nono posto della prima.