Killington, 28 novembre 2021 - Mikaela Shiffrin vince la seconda manche dello slalom femminile valido per la Coppa del Mondo di sci. La statunitense ha prevalso su Petra Vlhova con sette decimi di secondo di vantaggio. A completare il podio c'è la svizzera Wendy Holdener. Nessuna gioia per le italiane, con la sola Federica Brignone che è salita sugli sci per la seconda manche e che ha strappato solamente il ventiduesimo posto.

Classifica Slalom femminile - Top 10

1. Mikaela Shiffrin 1:38.33

2. Petra Vlhova +0.75

3. Wendy Holdener +0.83

4. Katharina Liensberger

5. Lena Duerr

6. Sara Hector

7. Paula Moltzan

8. Maria Therese Tviberg

9. Anna Swenn Larsson

10. Andreja Slokar

GABRIELE SINI