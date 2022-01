Kranjska Gora, 9 gennaio 2022 - La regina dello slalom si conferma sempre di più Petra Vlhova, che vince anche quello di Kranjska Gora grazie a un tempo complessivo di 1:44.29 frutto in particolare di una seconda manche stellare. Proprio lì perdono terreno le sue rivali più accreditate: Wendy Holdener, prima al mattino e ancora costretta a rimandare l'appuntamento con la vittoria, deve accontentarsi del secondo gradino del podio con un ritardo di 23 centesimi (sul terzo, a 1.06, ci finisce Anna Swenn Larsson), mentre Mikaela Shiffrin addirittura inforca poco prima dell'ultimo rilevamento e assiste così al pericoloso avvicinamento in classifica generale della slovacca (ora a 831 punti contro gli 866 della statunitense). Per quanto riguarda la graduatoria di specialità, inutile anche dirlo: a guidarla è proprio Vlhova, prima a quota 580 lunghezze contro le 340 dell'eterna rivale.

Le azzurre

Le tracce di Italia in terra slovena sono pochissime: con Martina Peterlini fuori causa ormai per il resto della stagione e Federica Brignone e Lara Della Mea assenti per leggeri problemi fisici, le speranze della spedizione azzurra erano affidate a Marta Rossetti, Sophie Mathiou e Anita Gulli ma nessuna di loro riesce a staccare il biglietto per la seconda manche.

Classifica slalom di Kranjska Gora

1) Petra Vlhova (SVK) in 1:44.29

2) Wendy Holdener (SUI) +0.23

3) Anna Swenn Larsson (SWE) +1.06

4) Lena Durr (GER) +1.29

5) Ana Bucik (SLO) +1.65

6) Ali Nullmeyer (CAN) +2.15

7) Katharina Truppe (AUT) +2.46

8) Katharina Gallhuber (AUT) +2.50

9) Erin Mielzynski (CAN) +2.63

10) Sara Hector (SWE) +2.67

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Petra Vlhova (SVK) 580

2) Mikaela Shiffrin (USA) 340

3) Wendy Holdener (SUI) 321

4) Katharina Liensberger (AUT) 262

5) Lena Durr (GER) 252

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Mikaela Shiffrin (USA) 866

2) Petra Vlhova (SVK) 831

3) Sofia Goggia (ITA) 657

4) Sara Hector (SWE) 568

5) Wendy Holdener (SUI) 408

