Zagabria, 6 gennaio 2021 - E' Linus Strasser il vincitore dello slalom di Zagabria, che nella manche del mattino aveva avuto un solo padrone: si tratta di Clement Noel, che nel secondo round ha dilapidato il vantaggio del mattino inanellando una serie di errori clamorosi anche a causa delle buche. Per il francese arriva addirittura solo il sesto posto finale, mentre il podio è completato dal duo austriaco composto da Manuel Feller e Marco Schwarz, rispettivamente a 10 e 16 centesimi da Strasser, che a 28 anni centra il primo successo in carriera nello slalom.

Impresa di Matt

Sono pochi i sorrisi per la spedizione azzurra, che alla seconda manche ha qualificato i soli Tommaso Sala e Giuliano Razzoli: i due, entrambi reduci dall'incubo Covid, chiudono rispettivamente 24esimo e 26esimo, racimolando così qualche punto. Gioca in difesa anche Alexis Pinturault, vittima di una scivolata nel round del pomeriggio che compromette così la sua prova: il francese, settimo al mattino, è solo 18esimo al traguardo. Parabola opposta per Michael Matt, 26esimo nella prima manche e primo nella seconda: l'austriaco sfiora il podio, a testimonianza della grande giornata vissuta dalla sua spedizione.



Classifica slalom di Zagabria

1) Linus Strasser (GER) in 2:01.30

2) Manuel Feller (AUT) +0.10

3) Marco Schwarz (AUT) +0.16

4) Michael Matt (AUT) +0.46

5) Filip Zubcic (CRO) +0.47

6) Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.53

7) Clement Noel (FRA) +0.54

8) Fabio Gstrein (AUT) +0.58

9) Ramon Zenhaeusern (SUI) +0.69

10) Daniel Yule (SUI) +0.70

Classifica Coppa del Mondo di specialità

1) Manuel Feller (AUT) 210

2) Henrik Kristoffersen (NOR) 166

3) Linus Strasser (GER) 153

4) Marco Schwarz (AUT) 149

4) Ramon Zenhaeusern (SUI) 149

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Alexis Pinturault (FRA) 475

2) Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 465

3) Marco Odermatt (AUT) 391

4) Henrik Kristoffersen (NOR) 338

5) Mauro Caviezel (SUI) 307

