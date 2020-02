Bologna, 21 febbraio 2020 – Weekend di prove tecniche per la coppa del mondo di sci maschile. Il circus si sposta in Giappone a Yuzawa Naeba dove è in programma un gigante e uno slalom. Per gli appassionati europei ci sarà la necessità di svegliarsi a notte fonda considerato che le manche si terranno alle 2 e alle 5 di notte. Servirà puntare le sveglie.

I favoriti

La coppa di specialità vede in testa lo sloveno Zan Kranjec sul norvegese Henrik Kristoffersen e sul francese Alexis Pinturault. Tutti e tre sono da considerarsi potenziali favoriti, con gli ultimi due che sono in lotta per la classifica generale assieme a Aamodt Kilde, che cercherà di strappare punti importanti anche domani. Tra gli outsider il croato Zubcic, il francese Faivre e lo statunitense Ford. In casa Italia tante defezioni. In gigante fuori gli infortunati Maurberger e Moelgg, occhi allora su Luca De Aliprandini e su un ritrovato Giovanni Borsotti.

Gli orari in tv

Dicevamo di orari notturni. Prima manche alle ore 2 in Italia, seconda alle 5. Diretta a pagamento su Eurosport, canale 210 di Sky, e in streaming su Eurosport Player e Dazn. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay.it.