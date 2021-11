Lake Louise, 25 novebre 2021 - Parte la Coppa del Mondo di sci anche per gli uomini jet. Da domani a domenica prove veloci a Lake Louise in Canada sulla pista Olimpica, in programma due discese e un supergigante, tutto in diretta su Eurosport e Raisport. Nella squadra azzurra le speranze sono ovviamente affidate a Dominik Paris, che ha studiato bene traiettoria e pista nelle prime due prove mentre l'ultima è stata cancellata per preservare la pista.



Conterà il pettorale



Per Paris in Canada complessivamente c'è una buona tradizione con cinque podi conquistati dal 2013, tra questi anche una vittoria. I pensieri dell'altoatesino alla vigilia della gara: "Le prove sono andate bene - le sue parole ai canali Fisi - La pista è in buone condizioni nonostante la nevicata di martedì, ieri era pulita. Ci sono più dossi rispetto al solito ed è stata inserita una gobba in più e per vedere bene il terreno sarà fondamentale il pettorale e trovare il momento giusto con la luce del sole". Appuntamento alle ore 20.00 di domani.



