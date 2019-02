Maribor, 1 febbraio 2019 - Si chiude con le due big vittoriose a pari merito il gigante femminile di Maribor valevole per la Coppa del Mondo di sci. Vincono, assieme, Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, ma per l'americana c'è grande rammarico per aver perso un cospicuo vantaggio nel finale di seconda manche, consentendo alla slovacca di appaiarla sul gradino più alto del podio. 2'31"31 il tempo delle due campionesse, terza la norvegese Mowinckel a 93 centesimi. Per la giovane statunitense è comunque una vittoria che la porta nella storia, è infatti diventata la terza più vincente di sempre della Coppa del Mondo: con 55 successi ha raggiunto la svizzera Vreni Schneider, e ora davanti ci sono solo la connazionale Lindsey Vonn a 82 vittorie e Annemarie Moser-Proll a 62. Giornata in chiaro scuro per le azzurre, Brignone è scivolata nella prima manche, mentre Curtoni e Pirovano non si sono qualificate. La migliore delle azzurre è stata Marta Bassino, settima a 1"71, dopo la prima manche era quinta, poi Sofia Goggia 19esima a 3"44 e Francesca Marsaglia 27esima a 4"66.

Classifica gigante Maribor

1 VLHOVA Petra SVK 1:14.76 1:16.55 2:31.31

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:14.28 1:17.03 2:31.31

3 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:15.48 1:16.76 2:32.24 +0.93

4 HOLDENER Wendy SUI 1:15.89 1:16.71 2:32.60 +1.29

5 HECTOR Sara SWE 1:15.37 1:17.44 2:32.81 +1.50

6 HANSDOTTER Frida SWE 1:15.74 1:17.23 2:32.97 +1.66

7 BASSINO Marta ITA 1:15.38 1:17.64 2:33.02 +1.71

8 HROVAT Meta SLO 1:15.87 1:17.83 2:33.70 +2.39

9 WORLEY Tessa FRA 1:14.86 1:18.85 2:33.71 +2.40

10 LYSDAHL Kristin NOR 1:16.70 1:17.23 2:33.93 +2.62

Classifica Coppa di specialità

1) Shiffrin 455

2) Worley 374

3) Vlhova 318

4) Brignone 310

5) Mowinckel 259

Classifica Coppa del Mondo

1) Shiffrin 1.594

2) Vlhova 998

3) Holdener 687

4) Schimdhofer 617

5) Mowinckel 589