Bologna, 15 novembre 2021 – Archiviati i paralleli di Lech, il calendario di Coppa del mondo inizierà ad entrare nel vivo nel weekend. In programma due slalom femminile a Levi presso il Circolo Polare Artico, preludio alla trasferta americana di fine novembre. Saranno otto le azzurre al via sabato 20 e domenica 21 sulla pista Black Levi con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30.

Bassino c’è, Della Mea rientra dopo l’infortunio

Lo slalom non è la specialità di casa per Goggia e Brignone che saranno in gara solo dal Nord America in avanti, mentre Marta Bassino figura tra le convocate per Levi assieme ad altre sette compagne. Ci sarà Martina Peterlini, la rientrante Lara Della Mea, operata al ginocchio a febbraio, così come Marta Rossetti, infine convocazione per Sophie Mathiou, Roberta Midali, Anita Gulli e Serena Viviani, che proprio su questo pendio esordì l’anno passato sul massimo circuito. Diretta tv su Raisport ed Eurosport.

