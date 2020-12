Val d’Isere, 18 dicembre 2020 – Ritrova il podio in Coppa del Mondo dopo tanto tempo Sofia Goggia. La bergamasca ha chiuso al secondo posto la discesa libera della Val d’Isere con appena 11 centesimi di ritardo da Corinne Suter, fatale per l’azzurra un errore nella parte finale quando ha rischiato anche una rovinosa caduta ad altissima velocità. Resta però la buona prestazione e le buone indicazioni in vista del prosieguo di stagione.

“Ho disputato un'ottima gara e con il giusto atteggiamento – ha affermato ai canali Fisi - Purtroppo ho commesso un errore che si è rivelato un rischio inutile nella parte finale, fortunatamente sono rimasta in piedi, non sono nemmeno come se devo essere sincera. Ho fatto tutta la curva sulle code, mi sono un po' seduta, me la sono cavata contando sulla mia forza fisica. Ho giocato un jolly, senza quell'errore avrei potuto ambire alla vittoria, ma oggi va bene così”.

