Bologna, 31 luglio 2020 - Si è conclusa allo Stelvio la prima parte di preparazione per Sofia Goggia. La campionessa olimpica di discesa rientrerà dal Passo dello Stelvio per un periodo di riposo e il programma della squadra femminile di Coppa del Mondo si fermerà fino a Ferragosto. Successivamente è previsto un ritiro a Cervinia per il gruppo elite della nazionale assieme alle polivalenti.

In questo periodo di allenamento allo Stelvio, Sofia Goggia si è concentrata particolarmente sul gigante, disciplina che l'ha vista maggiormente in difficoltà rispetto a supergigante e discesa. Assieme a lei erano presenti Marta Rossetti, Martina Peterlini e Lara Della Mea. Sul ghiacciaio dello Stelvio Goggia ha concentrato per tre giorni su quattro i suoi sforzi sui pali larghi a circa tre mesi dal via della Coppa del mondo.