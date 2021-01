Flachau, 12 gennaio 2021 – Mikaela Shiffrin entra a suo modo nella storia dello sci alpino. La vittoria nello slalom in notturna di Flachau fa apre all’americana l’olimpo dello sci, per lei sono 44 vittorie tra i pali stretti, nessuna nella storia aveva vinto così tanto in una singola di disciplina. In totale sono 68 vittorie in Coppa con 100 podi. Dietro di lei oggi Liensberger, Holdener e Vlhova.

Shiffrin batte le big

L’americana aveva messo già un primo mattone sulla vittoria nella prima manche, precedendo le altre big della disciplina come Holdener, Vlhova e Liensberger, tutte e quattro racchiuse in 33 centesimi. Si preannunciava così una seconda manche succosa e puntualmente è accaduto. C’è stata inizialmente la rimonta della svizzera Meillard dal 26esimo al 13esimo posto, poi si è infiammata la lotta al podio. Camille Rast da 14esima ha cercato la clamorosa remuntada ma si è fermata al sesto posto, scavalcata da Gisin – quinta dopo la prima manche – poi sono arrivate le potenze di fuoco. Liensberger ha provato a riportare l’Austria sul gradino più alto del podio dopo cinque anni, ultima vittoria in slalom di Hosp nel 2014, ma nonostante abbia realizzato il miglior tempo nella seconda manche ha dovuto inchinarsi a Shiffrin che alla fine ha prevalso in 1’47”92 con 19 centesimi sull’austriaca, brava comunque a scavalcare prima Vlhova, quarta a 62 centesimi, e poi Holdener, terza a 43. Per la svizzera è il 39esimo podio di Coppa ma senza vittorie in slalom speciale. Serata difficile invece per le italiane, solo due si sono qualificate alla seconda manche. Anita Gulli con il pettorale 59 ha conquistato un soddisfacente 29esimo posto, rammarico invece per Irene Curtoni, sesta dopo la prima manche ma caduta nella seconda. Nella generale di Coppa del mondo Vlhova consolida il primato con 699 punti, segue Gisin con 575 e Shiffrin con 485.

Classifica slalom Flachau



1 Shiffrin 1’47”92

2 Liensberger +0.19

3 Holdener +0.43

4 Vlhova +0.62

5 Gisin +1.52

6 Rast +2.55

7 Mair +2.57

8 St-Germain +2.78

9 Moltzan +2.79

10 Truppe +2.85

