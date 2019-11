Levi, 24 novembre 2019 - Il primo slalom speciale maschile della Coppa del Mondo di Sci 2019 vede il trionfo di Henrik Kristoffersen, quarto al mattino con 68 centesimi di ritardo da Clement Noel. Il francese nella seconda manche perde tutto il vantaggio guadagnato su quel muro che nel primo round lo aveva invece visto brillare e deve così accontentarsi del secondo posto per appena 9 centesimi. Proprio sul muro ha invece costruito il terzo gradino del podio Daniel Yule, solo settimo al mattino: i rimpianti dello svizzero sono legati al piano, mentre va ancora peggio a Dave Ryding, costretto ad alzare bandiera bianca.



Capitolo Italia: Manfred Moelgg riesce a entrare nei primi 10, peggiorando comunque il tempo del mattino (sesto), mentre Alex Vinatzer conferma la dodicesima piazza della prima manche. Niente da fare invece per Giuliano Razzoli e Stefano Gross, che non hanno accesso alla gara delle 13.15, influenzata anche dalla fitta nevicata che ha finito per penalizzare i migliori tra i quali, per la prima volta, non figura un certo Marcel Hirscher.

Classifica slalom speciale Levi

1) Henrik Kristoffersen (Nor) in 1:48.55

2) Clement Noel (Fra) +0.09

3) Daniel Yule (Sui) +0.18

4) Ramon Zenhaeusern (Sui) +0.27

5) Andre Myhrer (Sve) +0.34

6) Kristoffer Jakobsen (Sve) +0.53

7) Christian Hirschbuehl (Aut) +0.74

8) Linus Strasser (Ger) +0.89

9) Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +0.92

10) Manfred Moelgg (Ita) +0.98

12) Alex Vinatzer (Ita) +1.11



Classifica Coppa del Mondo di specialità

1) Henrik Kristoffersen (Nor) 100

2) Clement Noel (Fra) 80

3) Daniel Yule (Sui) 60

4) Ramon Zenhaeusern (Sui) 50

5) Andre Myhrer (Sve) 45

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Henrik Kristoffersen (Nor) 113

2) Alexis Pinturault (Fra) 100

3) Clement Noel (Fra) 80

4) Mathieu Faivre (Fra) 80

5) Zan Kranjec (Slo) 70