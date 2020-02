Roma, 19 febbraio 2020 - Riprenderà nel weekend la Coppa del mondo di sci alpino maschile con la tappa dedicata alle prove tecniche di Niigata Yuzawa Naeba in Giappone. In programma uno slalom gigante e uno slalom speciale, con orari a notte fonda in Italia. Entrambe le prove avranno la prima manche alle 2.00 di notte e la seconda alle 5.00.

Diramati i convocati azzurri, sono: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Federico Liberatore, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Daniele Sorio, Riccardo Tonetti ed Hannes Zingerle. Non ci sarà Alex Vinatzer, costretto al riposo per via di una sindrome influenzale. La Coppa torna in Giappone dopo quattro anni, nel 2016, sulla stessa pista, Blardone chiuse terzo in gigante.