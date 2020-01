Bologna, 16 gennaio 2020 – Parte domani il grande weekend di sci alpino sul Lauberhorn di Wengen. Combinata alpina venerdì, discesa libera sabato, slalom speciale domenica. Tra i grandi protagonisti Dominik Paris che domani cercherà punti importanti in ottica Coppa del Mondo generale, mentre sabato andrà a caccia della grande impresa in discesa.

I favoriti della combinata

La combinata appare sempre un affare per slalomisti, nonostante i cambi regolamentari. Domani dovrebbero prendere parte alla gara tre grandi favoriti della disciplina. Ovviamente Alexis Pinturault, in lotta anche per la generale, ma anche il connazionale Muffat Jeandet e lo svizzero Meillard. In casa Italia gli occhi sono puntati ovviamente su Dominik Paris che dovrà guadagnare il più possibile nella prova veloce e difendersi dal ritorno degli slalomisti tra i pali stretti. In gara anche Tonetti, quarto nell'ultima combinata. Ma quella di domani per Paris è una sorta di prova generale per la discesa libera di sabato, dove può essere grande protagonista.

Dove vederla in tv

Orario di partenza le 10.30, poi lo slalom alle ore 14. Diretta come sempre a pagamento su Eurosport, canale 210 di Sky, in streaming su Eurosport Player e Dazn. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay.it.