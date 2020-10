Bologna, 18 ottobre 2020 - Il grande successo di Marta Bassino a Solden nel gigante di apertura della Coppa del Mondo 2020/2021 è il 93esimo per l'Italia nella storia dello sci alpino. Per Bassino è la seconda vittoria in Coppa, entrambe il slalom gigante, mentre a Federica Brignone, seconda per 14 centesimi, è sfuggito l'aggancio a Deborah Compagnoni, la più vincente italiana nel circus.

Dei 93 successi italiani, 16 portano appunto la firma di Compagnoni che è l'italiana più vincente in Coppa del Mondo, seguono a 15 vittorie Isolde Kostner e appunto Federica Brignone (7 in gigante, 3 in Super g e 5 in combinata). Marta Bassino invece con due vittorie ha raggiunto Daniela Zini, Elena Fanchini e Nadia Fanchini, subito sopra, a quota 3, ci sono Claudia Giordani e Sabina Panzanini.

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

15. Federica Brignone (7 GS, 3 SG, 5 AC)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Sofia Goggia (4 DH, 3 SG)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Marta Bassino (GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG

Leggi anche - Braathen vince il gigante maschile di Solden