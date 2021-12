Madonna di Campiglio, 22 dicembre 2021 - A pochi giorni da Natale sembrava inevitabile che vincesse Clement Noel, il cognome calza a pennello, sul Canalone Miramonti di Campiglio, e in effetti le cose stavano andando così. Peccato che il francese, con un secondo di vantaggio, abbia saltato l'ultima porta dello slalom consegnando la vittoria al norvegese Foss Solevaag. Buon quarto Alex Vinatzer.

Dominio Noel, ma l'ultima porta...



Noel aveva dominato in lungo e in largo lo slalom di Campiglio. Ottima prima manche già con un discreto bottino sugli avversari, circa mezzo secondo, e nella seconda la conferma dei valori con un incremento fino al secondo di vantaggio all'ultimo intermedio. Poi il patatrac. Spigolata, caduta e conseguente salto dell'ultimissima porta dello slalom praticamente a cinque metri dalla linea del traguardo. Una beffa. Vittoria dunque consegnata a Foss Solevaag in 1'34"59, con appena 10 centesimi di vantaggio su Alexis Pinturault e 11 sullo svedese Jakobsen. Scenario incredibile.

Per l'Italia buon quarto posto di Alex Vinatzer a 26 centesimi: dopo la sesta piazza nella prima manche l'italiano ha scavalcato Ryding e Noel usciti. Nel complesso bene l'Italia con Giuliano Razzoli settimo a un secondo, Simon Maurberger decimo a 1"20 e Tommaso Sala dodicesimo a 1"55. Vinatzer dunque si conferma a buoni livelli, avendo messo assieme due concrete manche e alle sue spalle la pattuglia italiana, con l'eterno Razzoli, mostra segnali di crescita. Resta l'incredibile chance sprecata da Noel, in uno slalom come sempre spettacolare e con una pista perfetta e che ha consentito a tutti di ottenere la prestazione. Prossimo slalom nell'anno nuovo a Zagabria con il pettorale rosso sfilato da Solevaag al francese.

