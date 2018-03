Bologna, 28 marzo 2018 - Ancora grande Italia nella scherma. Se la gara individuale nella prova di coppa del mondo di Atene non aveva riservato grosse emozioni, l'Italia si è rifatta in quella a squadre. E' infatti arrivato il successo finale, il secondo in stagione dopo Sint Niklaas.

Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio hanno conquistato il gradino più alto del podio battendo in finale la Corea del Sud per 45-31. Precedentemente le azzurre avevano superato Azerbaigian, poi ai quarti l'Ungheria e in semifinale gli Stati Uniti.