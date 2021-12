Vienna, 5 dicembre 2021 - Il mondo del motocross piange la morte del giovanissimo René Hofer. Il 19enne pilota ufficiale della Ktm nel Mondiale MX2 è stato vittima nella giornata di ieri di una vera e propria tragedia. E il suo sport in questo caso non c'entra assolutamente nulla, dato che il ragazzo è stato travolto da una valanga mentre si trovava in un'escursione con gli sci assieme a degli amici sulle nevi di Lackenspitze, nel suo paese natale. Oltre a lui hanno perso la vita anche altre due delle sette persone coinvolte nell'incidente. Nella stagione che si è da poco chiusa, Hofer aveva ottenuto il successo assoluto a Pietramurata, diventando il primo pilota austriaco capace di vincere un Gp mondiale a ben 34 anni dall’ultima volta.

Il messaggio del compagno

"Non ci posso credere - recita il messaggio social postato dal compagno di squadra di Hofer, Jeffrey Herlings - Abbiamo trascorso un sacco di tempo insieme, anche la scorsa settimana in Italia abbiamo diviso la stessa stanza, ed oggi sei in paradiso. Il mio cuore è a pezzi, il mio corpo è vuoto e la mia testa ancora non ci crede. Tu eri come un fratellino per me, chiedevi sempre consigli, abbiamo riso davvero tanto insieme. Le mie preghiere vanno alla tua famiglia, ti voglio bene fratello".

