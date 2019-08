San Sebastian, 3 agosto 2019 - Che Remco Evenepoel fosse un fenomeno, in Belgio se n’erano accorti da tempo: non a caso, per lui hanno rispolverato il paragone più illustre e al tempo stesso scomodo, definendolo il nuovo Merckx. Adesso che ha dominato a San Sebastian, la prima classica della sua fresca carriera oltre che la sua prima corsa con un chilometraggio superiore ai duecento chilometri, se ne sta accorgendo il mondo intero: questo ragazzo ha tutto per riempire gli albi d’oro di qui al prossimo decennio.

Diciannove anni, unico millennial nel ciclismo di altissimo livello, Evenepoel ha un lungo passato da calciatore: già nelle giovanili dell’Anderlecht, poi del Psv Eindhoven in Olanda, nonché capitano dell’under 16 del suo Paese, sceglie la bici soltanto nel 2017. Rivelando subito di essere un predestinato: sette successi il primo anno da juniores, 35 nel secondo, in entrambi i casi con il doppio titolo iridato a cronometro e su strada, sempre sbriciolando la concorrenza dei pari età. Caratteristiche che convincono Patrick Lefevere, manager della Deceuninck, a portarlo subito tra i professionisti, accanto a quel Gilbert che il buon Remco ammira fin dalla tenera età.

Sembra un salto enorme per un ragazzo con poca storia e con un’età freschissima, ma il team belga conferma le promesse di farlo crescere a piccoli passi: nella prima parte di stagione, sempre corse di secondo piano, senza mai spremerlo. Anche se Evenepoel scalpita e manda segnali importanti: in giugno vince una tappa e la classifica finale del giro del Belgio, che per un fiammingo oltretutto debuttante non è cosa da poco, in luglio conquista una tappa dell’Adriatica Ionica Race spinto dal suo padrino Gilbert che lo incita via radio. Prestazioni che convincono Lefevere a far debuttare Remco in una grande classica, a San Sebastian: col risultato che da cronaca rischia in fretta di consegnarsi alla leggenda.

"So che mi chiamano il nuovo Merckx, ma io non ho mai vinto né il Tour né il mondiale tra i professionisti: preferisco essere il nuovo Remco Evenepoel, un ragazzo che a questi livelli deve dimostrare ancora tutto e che ha la fortuna di fare ciò che gli piace", raccontava nelle scorse settimane Remco, con una modestia che non è finta e con l’umiltà che gli ha permesso di esser già stimatissimo all’interno del ‘Wolfpack’, il branco di lupi, come viene chiamato il suo team. "Mi sento in una grande famiglia, che ho scelto quando Lefevere e altri corridori mi hanno detto di esser pronto per il grande salto: vivendola, mi accorgo che è l’ambiente giusto per crescere uno come me. Ho accanto un maestro come Gilbert, ma anche gli altri non sono da meno: mi piace ascoltarli e mi motiva sentire anche chi ha davvero dovuto faticare per arrivare dove siamo ora. Io grazie al mio talento ci ho messo poco a raggiungere il professionismo, ma ho tutto ancora tanta strada da fare".

"Sono arrivato al ciclismo tardi perché i miei avevano paura (il papà Patrick è stato professionista, con una vittoria in carriera, ndr), ma il calcio alla fine non mi divertiva più: ho sempre seguito le classiche, io sono uno che va bene a cronometro e se la cava in salita, anche se non adattissimo al pavè", racconta di sé Evenepoel, da poco trasferitosi a Montecarlo per avere più salite a disposizione per allenarsi e cominciare a pensare ai prossimi obiettivi, il più grande dei quali è "vincere un grande giro": dalla fretta con cui sta bruciando le tappe, non tarderà molto a farlo.