Napoli, 29 aprile 2018 - Oney Tapia non si accontenta di vincere i campionati regionali ma mette a referto il nuovo record del mondo nel lancio del disco per la categoria non vedenti F11: con 45,65 metri l'italo-cubano consegna il suo nome alla storia degli sport paralimpici.

La gara di Tapia in Valtellina è stata un crescendo: 41,83 al primo lancio, 44,87 al terzo e 43,04 al quarto, ma è solo nel sesto che il 42enne ha scritto il nuovo record superando di 99 centimetri quello precedente del brasiliano Alessandro Rodrigo Silva.