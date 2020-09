Roma, 1 settembre 2020 - Quando non ci si sente più all'altezza di competere, è meglio dire basta. Parola di Viktoria Rebensburg, campionessa tedesca di sci, che a soli 30 anni ha deciso di chiudere la carriera agonistica. Oltre tredici anni di Coppa del Mondo con tre coppe di specialità in gigante, due argenti mondiali e un oro olimpico a Vancouver 2010. Decisivo l'ultimo infortunio alla tibia.

"Non sento di poter arrivare di nuovo al mio livello dopo l'infortunio - ha annunciato Rebensburg in video - Per questo motivo credo sia meglio chiudere qui la mia carriera. Ho riflettuto molto su questa decisione ma alla fine ho dovuto prenderla a malincuore. Ho la sensazione di non essere più all'altezza e lascio con la bella vittoria di Garmisch davanti al pubblico di casa". Oltre alle tre coppe di specialità, Rebensburg ha conquistato 19 vittorie in Coppa del Mondo con 49 podi complessivi.