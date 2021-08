Bologna, 28 agosto 2021 – Dopo un periodo di relax e pausa in Slovenia da familiari e amici, Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara per l’ultima parte di stagione. Lo sloveno ha vissuto una estate intensa con il trionfo al Tour de France e, una settimana dopo, conquistando il bronzo olimpico nella prova in linea. Ma il finale propone gare interessanti e Pogacar vuole essere, come sempre, protagonista.



Europei e Mondiali



Il ritorno in corsa di Pogacar è fissato per il Bretagne Classic, gara per lui inedita, con un occhio agli Europei in Trentino e ai Mondiali in Belgio. Poi il Lombardia, ultimo grande obiettivo stagionale. “Dopo un periodo di inattività dalle Olimpiadi, torno per Bretagne Classic – le parole di Pogacar riportate da Cyclingnew - È una nuova sfida per me. Non ho mai fatto questa gara prima e sono entusiasta per questo". Chi vorrà vincere Mondiali e Lombardia è avvisato.



Leggi anche - Vuelta 2021, Senechal beffa gli italiani