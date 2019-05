Roma, 23 maggio 2019 - Un'attesissima conferenza stampa con gli azzurri, tenuta dai vertici Fise alla Galleria d’ArteModerna e Contemporanea di Roma, ha fatto da “aperitivo” all’87esimo Csio di Roma Piazza di Siena che inzia oggi a Villa Borghese. Anche se in realtà il torneo di polo Molinari Cup ha dato il via all’evento già lunedì, e da ieri sono in corso anche le gare nazionali - entrambe le kermesse al Galoppatoio presso il quale è sita anche una nutrita ed elegante area commerciale - solo oggi scattano le prove internazionali che vedono impegnati cavalieri di 14 nazioni, di cui 9 con le squadre che domani daranno vita alla Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo. E la novità più grossa, scaturita proprio ieri dalla conferenza stampa, riguarda la squadra azzurra per la Coppa.

Il selezionatore della Nazionale Duccio Bartalucci - tra l’altro ancora convalescente dopo un intervento, quindi bentornato e tanto di cappello per la grinta - ha annunciato un cambio nella formazione: entra Lucia Vizzini alias signora Le Jeune, con il possente Filou de Muze. E quindi il team definitivo è: Luca Marziani-Tokyo du Soleil, Riccardo Pisani-Chaclot, Lorenzo De Luca-Ensor De Litrange e Lucia Le Jeune Vizzini-Filou, con Emanuele Gaudiano-Chalou come riserva e la rinuncia a Bruno Chimirri-TowerMouche. Bartalucci non ha addetto i motivi specifici alla base della decisione, ma è evidente che sono legati alla condizione dei cavalli.

Galvanizzante la dichiarazione della Le Jeune-Vizzini: "Domenica scorsa ero al lavoro nella scuderia che condivido in Belgio con mio marito (il già campione del mondo Philippe Le Jeune, ndr), quando il telefono ha squillato". "Era il c.t. Duccio Bartalucci – ha raccontato l’azzurra – e mi ha detto che stava pensando a dei cambiamenti per la squadra e di tenermi pronta. Gli ho risposto: ‘sono già pronta’. Essere qui in squadra è una cosa pazzesca». Oggi dunque la manifestazione entra nel vivo con le categorie dello Csio, in programma sia sul campo di gara principale a Piazza di Siena sia su quello del Galoppatoio. Qui si comincerà alle ore 11.45 con il Premio n. 1 Safe Riding (cat. a tempo, h. 145, 10.00); seguiranno a Piazza di Siena alle ore 14.15 il Premio n. 2 Eni (cat. a tempo, h. 150) e alle 17.30 il Premio n. 3 MAg Jlt (cat. a fasi consecutive, h. 150).