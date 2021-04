Bologna, 22 aprile 2021 – Quattro anni senza Michele Scarponi, ma il gruppo e i suoi colleghi non dimenticano. La tragedia che ha portato via Michele fa ancora male, ma solo onorando la sua memoria si potrà evitare di dimenticare chi ha dato tanto al ciclismo e al mondo dello sport. Uno dei primi a ricordare Scarponi è stato lo spagnolo della Bahrain Pello Bilbao nella quarta frazione del Tour of the Alps.

Scarponi indimenticabile

Vittoria per Pello a Pieve di Bono nella quarta tappa del Tour of the Alps, ex Giro del Trentino, in uno sprint di prestigio con Aleksandr Vlasov e Simon Yates, poi la dedica a Michele: “Dedico il successo a lui – le parole di Bilbao – In gruppo tutti lo abbiamo amato e oggi è il suo anniversario, penso che chiunque avesse vinto avrebbe dedicato a lui la vittoria. Michele per noi rimane indimenticabile”.

